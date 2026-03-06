«В России нет расизма»: игроку «Краснодара» посоветовали обратиться к психиатру

Тренер Овчинников: Кордоба поймал струю жалоб на расизм, ему надо к психиатру

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников после скандала в матче Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» заявил, что игрок «быков» Джон Кордоба выдумывает насчет расистских оскорблений. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он поймал эту струю жалоб на расизм и начал на них ссылаться, оправдывая себя. Ему надо к психиатру обратиться. Он привлекает к себе внимание, потому что скажет он об этом здесь, а узнают всё это на Западе. Ему радостно, что его фамилия появится там в прессе. В России расизма нет вообще», — сказал он.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого полуфинального матча Кубка России против ЦСКА заявил, что высказывания болельщиков армейцев в адрес нападающего Джона Кордобы должны быть проверены на наличие расистского подтекста.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее в ЦСКА ответили на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром».