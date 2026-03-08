Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев занял третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды, уступив победителю 33,9 секунды. Эта медаль стала первой в карьере Коростелева на этапах Кубка мира.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 23 минуты 22,6 секунды. Второе место занял его соотечественник Мартин Нюэнгет, отставший от лидера на 22,1 секунды. Коростелёв финишировал третьим, опередив ближайшего преследователя на 0,3 секунды.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Непряева остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира.