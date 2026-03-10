Размер шрифта
Власти Ирана призвали футболисток сборной вернуться в страну

В Иране футболисток сборной ждут на родине после скандала с неисполнением гимна
Vahid Salemi/AP

В пресс-службе генерального прокурора Ирана сообщили, что женская сборная по футболу может спокойно вернуться в страну. Заявление цитирует агентство Mizan.

«Этих дорогих людей приглашаем вернуться на свою родину в полном спокойствии. Приглашаем встать в один ряд с великой нацией Ирана ради противодействия заговорам врагов страны», — говорится в заявлении.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене, которая карается вплоть до высшей меры наказания.

Ранее Австралия предоставила убежище пяти членам женской сборной Ирана по футболу.

 
