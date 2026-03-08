Размер шрифта
Пятикратные чемпионы России выиграли финал Гран-при России в танцах

Танцевальный дуэт Степановой и Букина выиграл финал Гран-при России
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин завоевали золотые медали финала Гран-при России в соревновании танцевальных дуэтов.

Произвольную программу фигуристов судьи оценили в 131,85 балла, что дало им в общей сумме 220,70 балла.

Вторыми стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, набравшие 128,44 балла за произвольную программу, а в общей сумме — 216,05 балла. Замкнули тройку сильнейших Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые получили за произвольный прокат 122,88 балла и в общей сумме 204,36 балла.

В декабре 2025 года Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее фигурист Дмитрий Козловский высказался об уровне мотивации выступать в России.

 
