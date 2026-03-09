Размер шрифта
Российскому хоккеисту перерезали коньком бедренную артерию во время матча

Хоккеисту Филатову коньком перерезали бедренную артерию в матче ЧР
Павел Лисицын/РИА Новости

Игрок «Старта» Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского «Енисея». Об этом сообщает Telegram-канал нижегородской команды.

Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте встречи. Врачи оперативно наложили жгут и повязку на поврежденную ногу Филатова и увезли его в больницу. Пресс-служба команды отметила, что игрок находится в сознании и стабильном состоянии.

«Предварительный диагноз: резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии.<...> Сейчас Сергей в больнице, в операционной. Врач команды вместе с игроком, делают все возможное. Сережа, мы с тобой!» — указано в сообщении.

Матч между «Енисеем» и «Стартом» за пятое-восьмое места в плей-офф состоялся 9 марта в Красноярске и завершился победой красноярской команды со счетом 10:5.

32-летний Филатов играет за «Старт» с апреля 2023 года. По ходу карьеры хоккеист также выступал в составе «Строителя» и «Волги».

Ранее российская лыжница получила травму в марафоне после того, как ее сбила собака.

 
