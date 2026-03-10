Размер шрифта
Бывшая жена футболиста сборной России призвала к отмене Мбаппе

Мария Погребняк о столкновении Мбаппе с Самойловой: он повел себя как хам
Pavel Mikheyev/Reuters

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Павла Погребняка Мария Погребняк в своем Telegram-канале назвала нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе невоспитанным хамом.

Форвард «Реала» и супруга российского рэпера Джигана — Оксана Самойлова — пересеклись на выходе из французского отеля, нападающий задел девушку плечом.

«Почему‑то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам. Он взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» — написала Погребняк.

Инцидент произошел в Париже, где Мбаппе проходил медобследование по поводу травмы колена..

В текущем сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал пять результативных передач в 33 играх в составе «Реала». Французский футболист пропустил три последних матча «сливочных» из-за повреждения. В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте, оставая от каталонской «Барселоны» на четыре очка.

Ранее Джиган заявил, что толкнувший Самойлову Мбаппе показал ей ее место.

 
