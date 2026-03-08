«Заднюю скорость никто не включит»: Васильев об участии россиян на Паралимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об участии российских спортсменов на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова передает РИА Новости.

«Выступление паралимпийцев на Играх в Италии с российским флагом и гимном — это настоящий прорыв, вне всякого сомнения. Уже, как говорится, заднюю скорость никто не включит. Потому что все понимают: отсутствие наших атлетов на международной арене — это полный абсурд. И мировой спорт от этого очень многое теряет. В том числе и с точки зрения падения интереса у зрителей и спонсоров», — сказал Васильев.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия, делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов.

Ранее Россия выиграла первую медаль на Паралимпийских играх.