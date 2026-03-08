Медведев стал восьмым теннисистом в истории, кто заработал $50 млн призовых

Российский теннисист перешагнет отметку в $50 млн призовых по итогам турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Об этом пишет Sport24.

Это стало возможным после того, как 8 марта Медведев пробился в третий круг турнира в США, одержав победу над 70-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило. Сейчас на его счету $49,93 млн призовых, заработанных за карьеру.

Выше него по этому показателю расположились только семь теннисистов. Возглавляет список итальянский спортсмен Янник Синнер — $57,5 млн. Никого из представителей России в этом рейтинге нет.

В третьем круге его соперником станет 33-я ракетка мира аргентинец Себастьян Баэс, который ранее обыграл итальянца Флавио Коболли.

28 февраля Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

