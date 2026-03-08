«Подарок, что успел»: теннисист Рублев о своем поражении на турнире в США

Теннисист Рублев: подарок, что я успел на турнир в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев после поражения от канадца Габриэля Диалло на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в интервью «Больше!» назвал подарком тот факт, что он успел на турнир.

«И так подарок, что я успел на этот турнир и еще провел нормальный матч, имея шансы выиграть. Конечно, обидно, когда ты играешь столько часов, три сета, тай-брейки, вытаскиваешь, вытаскиваешь и проигрываешь. Конечно, обидно. Но лучше, наверное, так, чем вообще никак», — подчеркнул он.

Рублев, а также теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев не сумели вовремя вылететь из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства и добрались до США только 4 марта.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.