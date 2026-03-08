Размер шрифта
Тренер сборной России Карпин в шестой раз станет отцом

Супруга тренера сборной России Карпина Дарья объявила о беременности

Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина объявила о своей беременности. Она опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале, прикрепив видеозапись.

«Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом. Самый главный подарок к 8 Марта сегодня бьется под моим сердцем», — написала Карпина.

Для Карпина брак с Дарьей стал третьим. Пара поженилась 10 июня 2017 года в в эстонском городе Нарва-Йыэсуу, в браке у них родилось две дочери — Дарья (род. 4 сентября 2018), Александра (род. 4 апреля 2020). Всего у Карпина пятеро детей — и все девочки.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее сборная России анонсировала второго соперника в 2026 году.

 
