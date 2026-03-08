Размер шрифта
«Не буду плохо спать»: олимпийский чемпион Клебо о бронзе Коростелева

Stephanie Lecocq/Reuters

Норвежский лыжник, 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо в комментарии NRK отреагировал на слова россиянина Савелия Коростелева, который после завоевания бронзы на этапе Кубка мира пообещал приложить усилия, чтобы догнать норвежцев.

«Я не буду плохо спать по ночам из-за этих слов. Коростелев добился больших успехов в этом году. За ним интересно наблюдать. Мы думали, что он сразу покажет себя с лучшей стороны в Давосе, но ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к уровню», — заявил он.

Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды, уступив победителю 33,9 секунды. Эта медаль стала первой в карьере Коростелева на этапах Кубка мира. Победу в гонке одержал Клебо с результатом 23 минуты 22,6 секунды. Второе место занял его соотечественник Мартин Нюэнгет, отставший от лидера на 22,1 секунды.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Коростелев назвал медаль Кубка мира небольшой победой.

 
