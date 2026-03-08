«Небольшая победа»: Коростелев о бронзовой медали Кубка мира

Лыжник Коростелев о бронзе Кубка мира: небольшая победа, два парня выше меня

Российский лыжник Савелий Коростелев в эфире Viaplay иронично отреагировал на завоевание бронзовой медали в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира.

«Для меня это небольшая победа. <...> Да, потому что есть два парня выше меня», — со смехом сказал он.

Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды, уступив победителю 33,9 секунды. Эта медаль стала первой в карьере Коростелева на этапах Кубка мира.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 23 минуты 22,6 секунды. Второе место занял его соотечественник Мартин Нюэнгет, отставший от лидера на 22,1 секунды.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Непряева остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира.