Фигурист Козловский высказался об уровне мотивации выступать в России

Козловский: выступать на внутренней арене мотивации меньше, нам не 15 лет

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал об уровне мотивации выступать на национальной арене в период недопуска к международным соревнованиям. Его слова приводит Sport24.

«На внутренней арене мотивации меньше и меньше. Внутри страны мы выиграли все основные турниры. Нам уже не по 15 лет. Заниматься долгосрочными прогнозами — дело неблагодарное. Планы — это одно, а реальность может быть другой. Все будет зависеть от допуска на международную арену», — заявил Козловский.

8 марта пара одержала победу в финале Гран-при России. В произвольной программе фигуристы успешно исполнили комбинацию из параллельных тройного сальхова и двух двойных акселей, а также выброс тройной флип. Однако Бойкова допустила падение на четверном выбросе и тодес был оценен первым уровнем.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 220,10 балла. Бронзу завоевали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (216,19).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее российских фигуристов призвали быть готовыми к возвращению на международную арену.