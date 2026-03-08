Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Фигурист Козловский высказался об уровне мотивации выступать в России

Козловский: выступать на внутренней арене мотивации меньше, нам не 15 лет
Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал об уровне мотивации выступать на национальной арене в период недопуска к международным соревнованиям. Его слова приводит Sport24.

«На внутренней арене мотивации меньше и меньше. Внутри страны мы выиграли все основные турниры. Нам уже не по 15 лет. Заниматься долгосрочными прогнозами — дело неблагодарное. Планы — это одно, а реальность может быть другой. Все будет зависеть от допуска на международную арену», — заявил Козловский.

8 марта пара одержала победу в финале Гран-при России. В произвольной программе фигуристы успешно исполнили комбинацию из параллельных тройного сальхова и двух двойных акселей, а также выброс тройной флип. Однако Бойкова допустила падение на четверном выбросе и тодес был оценен первым уровнем.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 220,10 балла. Бронзу завоевали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (216,19).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее российских фигуристов призвали быть готовыми к возвращению на международную арену.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!