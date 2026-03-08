Бойкова и Козловский победили в финале Гран-при России в соревнованиях пар

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержала победу в финале Гран-при России по фигурному катанию.

По сумме двух программ они набрали 224,85 балла.

В произвольной программе фигуристы успешно исполнили комбинацию из параллельных тройного сальхова и двух двойных акселей, а также выброс тройной флип. Однако Бойкова допустила падение на четверном выбросе и тодес был оценен первым уровнем.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 220,10 балла. Бронзу завоевали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (216,19).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

