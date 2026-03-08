Размер шрифта
Российская ски-альпинистка выиграла золото в вертикальной гонке на чемпионате Европы

pshenichnayaa_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная выиграла чемпионат Европы среди юниоров в вертикальной гонке.

Спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут 45,1 секунды. Второй стала полька Наталия Бобровская, отстав на 1 минуту 12,9 секунды. Тройку призеров замкнула Рабия Булут из Турции (+1.58,8).

Ранее на этом чемпионате Пшеничная завоевала серебро в индивидуальной гонке. Также 5 марта она вместе с Рустамом Елчяном стала бронзовым призtром в смешанной эстафете.

Соревнования проходят в Шахдаге (Азербайджан) с 4 по 8 марта. Российские юниоры выступают на соревнованиях с национальной символикой.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в сборной России признались, что у Большунова были проблемы со здоровьем на чемпионате России.

 
