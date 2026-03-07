Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Печальное время»: в «Вашингтоне» высказались о будущем Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о будущем Овечкина после ухода Карлсона
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о будущем российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на фоне ухода из клуба Джона Карлсона. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Это столпы той чемпионской команды 2018 года. Поэтому, когда кто-то из них перестает играть за клуб, это печальное время. Ови и Вилли (Уилсон) — два игрока, оставшиеся от команды 2018 года. Я надеюсь, они останутся с нами надолго. Но мы не знаем. Ови ещё не принял решения», — сказал он.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. Сообщалось, что он может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

4 марта «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Юте Мамонт», Овечкин отличиться не сумел.

Ранее сам Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в «Вашингтоне».

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!