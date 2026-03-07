«Печальное время»: в «Вашингтоне» высказались о будущем Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о будущем российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на фоне ухода из клуба Джона Карлсона. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Это столпы той чемпионской команды 2018 года. Поэтому, когда кто-то из них перестает играть за клуб, это печальное время. Ови и Вилли (Уилсон) — два игрока, оставшиеся от команды 2018 года. Я надеюсь, они останутся с нами надолго. Но мы не знаем. Ови ещё не принял решения», — сказал он.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. Сообщалось, что он может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

4 марта «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Юте Мамонт», Овечкин отличиться не сумел.

Ранее сам Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в «Вашингтоне».