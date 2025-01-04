В США арестовали олимпийского призера за агрессию

Двукратного призера Олимпиад в беге на короткие дистанции американца Фреда Керли арестовали в Майами-Бич (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал NBC.

Источник утверждает, что Керли разговаривал с полицейскими по поводу находящейся неподалеку машины, а после стал проявлять агрессию. Против спортсмена был применен электрошокер, а позже он был арестован. Керли подозревают в нарушении общественного порядка и сопротивлении полиции.

29-летний Керли стал серебряным призером Олимпиады в Токио в 2020 году на дистанции 100 м, а также бронзовым в 2024-м в Париже. Также он выиграл три чемпионата мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее суд отпустил спортивного комментатора Рамазана Рабаданова под домашний арест.