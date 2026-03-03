Сезон «Формулы-1» могут сократить из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сезон «Формулы-1» может быть сокращен до 22 гонок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Четвертый и пятый этапы должны состояться соответственно в Бахрейне (12 апреля) и Саудовской Аравии (19 апреля). Эти страны подверглись обстрелу со стороны Ирана. Организаторы «Формулы-1» заявили, что следят за ситуацией и ведут переговоры со службами безопасности Бахрейна и Саудовской Аравии. Решение о проведении этапов в этих странах должно быть вынесено до конца марта.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами, который проводится ежегодно и состоит из этапов, называемых Гран-при, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией. В «Формуле-1» соревнуются как отдельные гонщики за титул чемпиона мира среди гонщиков (также называемый личным зачетом), так и отдельные команды за титул чемпиона мира среди конструкторов (исторически называемый «Кубок конструкторов»).

Действующий чемпион «Формулы-1» — британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис. Команда «Макларен», в которой также гоняет австралиец Оскар Пиастри», стала обладателем Кубка конструкторов — 2025. Новый сезон стартует 6-8 марта этапом Гран-при Австралии.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду не покидал Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации.