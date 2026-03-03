Главный тренер «Спартака» перенес операцию

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов перенес операцию, информирует пресс-служба клуба.

О характере проведенного хирургического вмешательства не сообщается. В настоящее время специалист продолжает восстановительный процесс.

«Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионат», — говорится в тексте заявления.

2 марта «Спартак» уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве, завершилась с результатом 4:1. В составе омской команды отличились Константин Окулов, Николай Прохоркин, который оформил дубль, и Иван Игумнов. Единственный гол «Спартака» оформил Даниил Гутик.

«Спартак» прервал победную серию, которая насчитывала три матча подряд. Команда после 61 матча идет на восьмой строчке Западной конференции КХЛ, набрав 70 очков.

Ранее россиянин оформил дубль в матче НХЛ.