Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Главный тренер «Спартака» перенес операцию

Главный тренер ХК «Спартак» Жамнов перенес операцию
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов перенес операцию, информирует пресс-служба клуба.

О характере проведенного хирургического вмешательства не сообщается. В настоящее время специалист продолжает восстановительный процесс.

«Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионат», — говорится в тексте заявления.

2 марта «Спартак» уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве, завершилась с результатом 4:1. В составе омской команды отличились Константин Окулов, Николай Прохоркин, который оформил дубль, и Иван Игумнов. Единственный гол «Спартака» оформил Даниил Гутик.

«Спартак» прервал победную серию, которая насчитывала три матча подряд. Команда после 61 матча идет на восьмой строчке Западной конференции КХЛ, набрав 70 очков.

Ранее россиянин оформил дубль в матче НХЛ.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!