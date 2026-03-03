У Загитовой возникли проблемы с лицом

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале заявила, что у нее лопнули капилляры на лице.

Спортсменка записала короткое видео, в котором попросила подписчиков о помощи.

«Что делать? Пожалуйста, скажите мне. У меня лопнули капилляры. Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», — заявила Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в новом сезоне.

