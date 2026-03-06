Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии

Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

Паралимпийскую сборную Ирана на Паралимпиаде должен был представить всего один спортсмен — лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Его выступление было запланировано в гонках, которые пройдут 10 и 11 марта.

«Это действительно разочарование для мирового спорта и для самого Абоилфази, так как у него нет гарантий безопасного путешествия на свою третью Паралимпиаду. <...> Однако, учитывая, что конфликт продолжается, риск для человеческой жизни слишком высок», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо состоятся с 6 по 15 марта.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение.

Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Президент страны Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана. В результате атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован.

