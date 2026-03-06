Размер шрифта
Назван неожиданный тренер, способный помочь «Спартаку»

Экс-игрок Погребняк: помочь «Спартаку» может только Гвардиола
РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк иронично заявил, что помочь столичному «Спартаку» может только главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Его слова приводит Sport24.

«Наверное, Гвардиола [может помочь «Спартаку»]. Больше даже не знаю, кто им может помочь. С финансированием проблем нет, поэтому, может быть, тренер. Что касается Карседо, я вообще без понятия, кто он и откуда его взяли», — заявил он.

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

В турнирной таблице национального первенства после 19-го тура московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Карседо обратился к фанатам после разгрома от «Динамо».

 
