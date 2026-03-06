В IPC объяснили, почему российские паралимпийцы остались без смартфонов

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс объяснил санкциями отказ в выдачи эксклюзивным смартфонов Samsung российским атлетам на Паралимпийских играх 2026 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«В целях соблюдения действующих санкционных законов распространение этих устройств среди спортсменов из определенных стран запрещено», — объяснил Спенс.

На Олимпийских играх 13 российских спортсменов также не получили телефоны.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее стало известно, кто понесет флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2026.