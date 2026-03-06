Размер шрифта
«Тренер — непонятно откуда»: экс-футболист о работе Карседо в «Спартаке»

Кобелев: представляю, как сейчас негодуют истинные спартаковцы
Massimo Paolone/Global Look Press

Российский бывший футболист Андрей Кобелев высказался о результатах «Спартака» в матче с ЦСКА под тренерством главного тренера Хуана Карседо, передает «Чемпионат».

«По двум матчам «Спартака» при Карседо выводы делать рано. Проблема в России не в тренерах, а в средних менеджерах, которые участвуют в выборе специалистов и привозят сюда таких, как Карседо. Я представляю, как истинные спартаковцы, болельщики и те, кто играл в «Спартаке» и могли бы сейчас его тренировать, негодуют. Спортивный директор непонятно откуда. И такой же тренер», — сказал Кобеле.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 5:2.

Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль на 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

Рикардо отметился голом в дебютном матче за «Динамо». Бразилец перешел в клуб из «Ботафого» 21 января. «Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее главный тренер «Спартака» обратился к фанатам после разгрома от «Динамо».

 
