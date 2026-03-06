Российским паралимпийцам отказали в выдаче смартфонов на Играх

Российским паралимпийцам не выдали эксклюзивные смартфоны на Играх в Италии

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила, что российским паралимпийцами не выдали эксклюзивных смартфонов, передает РИА Новости.

«Смартфоны нам, конечно, не выдали», — сказала Громова.

На Олимпийских играх 13 российских спортсменов также не получили телефоны.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее стало известно, кто понесет флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2026.