Малинин стал лауретом премии «За честную игру» на Олимпийских играх-2026

Американский фигурист Илья Малинин удостоился награды «За честную игру» на Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом пишет пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Малинин, вошедший в шорт-лист из шести финалистов, был выбран за то, что продемонстрировал высокий спортивный дух в личных соревнованиях среди мужчин. После сложного выступления, в результате которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить выигравшего золото Михаила Шайдорова», — сказано в заявлении организации.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Малинин признался, что перестал верить в себя после участия в Олимпиаде.