Шайба и передача Панарина помогли «Лос‑Анджелесу» выиграть в матче НХЛ

Российский форвард Панарин забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес» в НХЛ

Российский нападающий Артемий Панарин забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 5:3.

Панарин открыл счет на четвертой минуте встречи. Голевую передачу ему отдали капитан команды Анже Копитар и защитник Майки Андерсон.

«Лос-Анджелес» после этой игры занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе. «Айлендерс» располагаются на шестой позиции в Столичном дивизионе. Следующий матч «Лос-Анджелес» проведет 8 марта на выезде против «Сан-Хосе Шаркс».

Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», подписав контракт до конца сезона 2027/28. В обмен «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин заявил, что хотел бы вернуться в Россию после ухода из «Рейнджерс».