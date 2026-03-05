«Решения нет»: Мостовой о расистских выкриках болельщиков

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что универсального способа борьбы с расистскими криками болельщиков не существует. Его слова приводит РИА Новости.

«На любом стадионе мира кто-то всегда что-то кричит. Это еще у ЦСКА стадион не такой большой, а в Европе есть арены и на 70, 80 и 100 тысяч. Представляете, что только там болельщики не выкрикивают. И ты ведь к каждому не представишь наблюдателя. Люди-то все разные», — сказал Мостовой.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого полуфинального матча Кубка России против ЦСКА заявил, что высказывания болельщиков армейцев в адрес нападающего Джона Кордобы должны быть проверены на наличие расистского подтекста.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодар

Ранее в «Краснодаре» заявили, что игру с ЦСКА надо было остановить из-за расизма.