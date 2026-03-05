В «Краснодаре» рассказали, кто кричал расистские кричалки в игре с ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев после поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, что болельщики московского клуба использовали расистские выражения в отношении нападающего Джона Кордобы. Его слова приводит Legalbet.

«В некоторых эпизодах сильно переходили грань болельщики за воротами. Были оскорбления на расистской почве. Мы все поддерживаем Джона и просим разобраться. Думаю, на стадионе ЦСКА достаточно камер, чтобы можно было это увидеть», — заявил Агкацев.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее ЦСКА обвинили в расизме.