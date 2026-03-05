В ЦСКА похвалили Кисляка

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после победы в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России над «Краснодаром» заявил, что рад за полузащитника Матвея Кисляка, отдавшего голевой пас. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мои команды стараются все время атаковать, поэтому мне повезло видеть много красоты на футбольном поле. В прошлом году в «Базеле» Шакири тоже отдавал передачи на красивые голы. Я очень рад тому, что Кисляк исправился за ошибку в первом голе и сделал такой красивый голевой пас. Это то, что меня действительно порадовало», — сказал Челестини.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее в ЦСКА назвали матч с «Краснодаром» идеальным.