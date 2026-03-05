В ЦСКА назвали матч с «Краснодаром» идеальным

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после победы в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России над «Краснодаром» заявил, что полностью доволен своими футболистами. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы плохо начали год, а сегодня мы играли хорошо. В первом тайме на поле была только одна команда, мы не забили шесть-семь моментов, которые у нас были. Ни в первом, ни во втором тайме я не видел моментов у соперника, их гол случился только после ошибки Кисляка при ауте. Во втором тайме ничего не изменилось, мы просто забили свои голы. Мы провели идеальный матч от первой до 95-й минуты», — сказал Челестини.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее в «Краснодаре» объяснили реакцию игроков на судейство в игре с ЦСКА.