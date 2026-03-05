В «Краснодаре» объяснили реакцию игроков на судейство в игре с ЦСКА

Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что не видит проблем с поведением игроков

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, что его футболисты были спокойны во время общения с арбитрами на протяжении почти всей игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В плане разговоров в конце матча... Джованни в момент второй желтой карточки просто боролся в штрафной, была нормальная обычная борьба, поэтому и была такая реакция. В остальном не видел, чтобы были какие‑то разговоры и проблемы с поведением наших игроков», — сказал Мусаев.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

