В «Краснодаре» объяснили поражение от ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что поражение от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России выглядело логичным. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не получилась игра, недовольны содержанием. Когда ты играешь с таким соперником, как ЦСКА, и выбираешь схему с высоким прессингом, то даже если один футболист выпадает, то все рушится. Последние 20 минут после удаления мы провели хорошо, имели моменты, но надо играть так все 90 минут. Будет еще вторая игра, ждем ЦСКА в Краснодаре», — сказал Мусаев.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

