Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Коростелев примет участие в молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте
РИА Новости

Старший тренер сборной России Егор Сорин заявил, что лыжник Савелий Коростелев выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов до 23 лет, передает РИА Новости.

Турнир состоится в Норвегии в период с 2 по 8 марта.

Чемпионат мира среди лыжников не старше 23 лет проводится ежегодно под эгидой Международной федерации лыжного спорта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом и скиатлон.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Коростелев остановился в шаге от медалей на Кубке мира.

 
