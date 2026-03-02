Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Коростелев примет участие в молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте

Старший тренер сборной России Егор Сорин заявил, что лыжник Савелий Коростелев выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов до 23 лет, передает РИА Новости.

Турнир состоится в Норвегии в период с 2 по 8 марта.

Чемпионат мира среди лыжников не старше 23 лет проводится ежегодно под эгидой Международной федерации лыжного спорта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом и скиатлон.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Коростелев остановился в шаге от медалей на Кубке мира.