ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче Кубка России

ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в полуфинале Кубка России

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрались во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 19-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти. На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Кубка России.

Ранее «Динамо» вышло в полуфинал пути регионов Кубка России.