Объявлены стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч Кубка России

ЦСКА и «Краснодар» объявили составы на первый матч полуфинала Кубка России

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на первый полуфинальный матч Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Игра пройдет 4 марта в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени.

В ЦСКА выйдут: вратарь Владислав Тороп; защитники Милан Гайич, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Мойзес (капитан); полузащитники Кирилл Глебов, Иван Обляков, Матвей Кисляк; нападающие Данила Козлов, Данил Круговой, Лусиано Гонду.

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев (вратарь), Валентин Пальцев, Жубал, Диего Коста, Артем Хмарин, Александр Черников, Кевин Ленини, Дуглас Аугусто, Жоау Батчи, Хуан Боселли.

В составе южан также с первых минут выйдет нигерийский нападающий Мозес Кобнан. Для него это первый официальный матч в старте с 29 июля 2025 года — большую часть осенне-зимней части сезона он пропустил из-за травмы.

Победитель полуфинала определится по итогам двух матчей. Ответная встреча пройдет в Краснодаре.

