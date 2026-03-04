Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Объявлены стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч Кубка России

ЦСКА и «Краснодар» объявили составы на первый матч полуфинала Кубка России
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на первый полуфинальный матч Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Игра пройдет 4 марта в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени.

В ЦСКА выйдут: вратарь Владислав Тороп; защитники Милан Гайич, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Мойзес (капитан); полузащитники Кирилл Глебов, Иван Обляков, Матвей Кисляк; нападающие Данила Козлов, Данил Круговой, Лусиано Гонду.

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев (вратарь), Валентин Пальцев, Жубал, Диего Коста, Артем Хмарин, Александр Черников, Кевин Ленини, Дуглас Аугусто, Жоау Батчи, Хуан Боселли.

В составе южан также с первых минут выйдет нигерийский нападающий Мозес Кобнан. Для него это первый официальный матч в старте с 29 июля 2025 года — большую часть осенне-зимней части сезона он пропустил из-за травмы.

Победитель полуфинала определится по итогам двух матчей. Ответная встреча пройдет в Краснодаре.

Ранее «Локомотив» опроверг слухи о принуждении сотрудников посещать матчи.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!