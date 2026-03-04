«Лукавят»: в сборной России ответили на слова норвежцев о Большунове

Бородавко: если бы не отстранение россиян, Клебо не досчитался бы медалей ОИ

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывание наставника сборной Норвегии о том, что Йоханнес Клебо смог бы завоевать шесть золотых наград на Олимпиаде в Италии, даже если бы в соревнованиях участвовал Александр Большунов, передает «Матч ТВ».

«Состояние Клебо на Олимпиаде было фееричным, чудесный уровень. Очень сложно это говорить, но ведь наше отстранение случилось не сегодня. Сегодня они констатируют факт, что он взял все медали, но если бы не было отстранения, Клебо не досчитался бы медалей на Олимпиаде и на чемпионате мира. Норвежцы лукавят, потому что за четыре года утекло много воды», — заявил Бородавко.

21 февраля Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав шестую золотую олимпийскую медаль в Италии. На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Большунов не имел шанса выйти из российского гражданства.