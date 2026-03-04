Размер шрифта
Тихонов дал совет лыжнику Большунову

Четырехкратный чемпион ОИ Тихонов заявил, что лыжнику Большунову нужно быть тише
Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов в интервью Metaratings заявил, что лыжнику Александру Большунову не нужно реагировать на слухи вокруг своей персоны в СМИ.

«Я недавно с ним коротко разговоривал по телефону. Сказал: «Саша, не отвечай на мелочи. Великая река всегда тихо течет». К лидерам надо относиться по-другому. А российскую зависть ещё никто никуда не дел», — заявил Тихонов.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову нейтральный статус, из-за чего он не имел шанса отобраться на Олимпиаду.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Александр Большунов заявил о ревности к нему от молодых спортсменов.

 
