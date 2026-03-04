Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Лыжник Большунов заявил о ревности к нему от молодых спортсменов

Лыжник Большунов: меня при первом же случае пытаются закидать камнями
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов в интервью «России 24» заявил, что некоторые молодые спортсмены не считают его авторитетом.

По его словам, часть из них не хочет признавать его лучшим лыжником страны.

«Думаю, ребята хорошо добавляют. Тренируются, есть у них стимул, но, как показывает время, многие не считают, что кто-то там... или что я лучший лыжник. То есть они, наоборот, пытаются закидать при первом же случае, закидать камнями, закопать, типа все, хватит тебе бегать», — подчеркнул он.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову нейтральный статус, из-за чего он не имел шанса отобраться на Олимпиаду.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Александр Большунов назвал Олимпиаду цирком.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!