Лыжник Большунов заявил о ревности к нему от молодых спортсменов

Лыжник Большунов: меня при первом же случае пытаются закидать камнями

Российский лыжник Александр Большунов в интервью «России 24» заявил, что некоторые молодые спортсмены не считают его авторитетом.

По его словам, часть из них не хочет признавать его лучшим лыжником страны.

«Думаю, ребята хорошо добавляют. Тренируются, есть у них стимул, но, как показывает время, многие не считают, что кто-то там... или что я лучший лыжник. То есть они, наоборот, пытаются закидать при первом же случае, закидать камнями, закопать, типа все, хватит тебе бегать», — подчеркнул он.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову нейтральный статус, из-за чего он не имел шанса отобраться на Олимпиаду.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Александр Большунов назвал Олимпиаду цирком.