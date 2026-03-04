Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

В Госдуме попросили государство вмешаться в фигурное катание

Депутат Роднина призвала государство вмешаться в развитие фигурного катания
Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью Sport24 заявила, что российскому государству необходимо обратить внимание на фигурное катание.

По ее словам, отечественные спортсменки не должны заканчивать карьеру в 18 лет.

«У нас последнее поколение девушек в целом ушло, не докатавшись. Они все так долго тренировались, ограничивали себя, чтобы провести такую короткую карьеру. Причем это вопрос не только к спортсменам, а еще и к государству. У нас страна вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже «старушки», — заявила Роднина.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды. От России в фигурном катании выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник, они заняли шестые места в личных турнирах.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Петросян и Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее стало известно, как проверяли на допинг Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!