Легенда тенниса изменил беременной жене

Теннисист Беккер признался в измене жене, пока она готовилась к родам в больнице

Легенда мирового тенниса Борис Беккер в интервью hlh.be подтвердил слухи об измене своей первой супруге Барбаре Фельтус.

Зарубежные СМИ писали, что спортсмен изменил ей с официанткой в ​​лондонском ресторане — это событие позже получило название «интрижка в чулане», однако на самом деле Беккер изменил супруге в тот момент, когда она готовилась к родам.

«Схваток ещене было. Да, она была в больнице, но схваток еще не было. То, что я ей изменил — это правда. Но у нас по-прежнему отношения, основанные на уважении. Она замечательная мать для моих двух старших сыновей», — заявил Беккер.

Беккер завоевал 49 титулов победителя турниров АТР в одиночном разряде и 15 — в парном. Он завершил профессиональную карьеру в 1999 году.

В апреле 2022 года Беккер был осужден на 2,5 года. Спортсмен сокрыл €3 млн в активах и кредитах для избежания выплаты по долгам. Утверждалось, что экс-теннисист сокрыл €1,13 млн от продажи автомобильного дилерского центра и не задекларировал собственность в Германии, долю в квартире в Челси, а также скрыл кредит в размере €825 тыс. В общей сложности Беккер отсидел восемь месяцев, после чего был досрочно освобожден.

