Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Легенда тенниса изменил беременной жене

Теннисист Беккер признался в измене жене, пока она готовилась к родам в больнице
Alastair Grant/AP

Легенда мирового тенниса Борис Беккер в интервью hlh.be подтвердил слухи об измене своей первой супруге Барбаре Фельтус.

Зарубежные СМИ писали, что спортсмен изменил ей с официанткой в ​​лондонском ресторане — это событие позже получило название «интрижка в чулане», однако на самом деле Беккер изменил супруге в тот момент, когда она готовилась к родам.

«Схваток ещене было. Да, она была в больнице, но схваток еще не было. То, что я ей изменил — это правда. Но у нас по-прежнему отношения, основанные на уважении. Она замечательная мать для моих двух старших сыновей», — заявил Беккер.

Беккер завоевал 49 титулов победителя турниров АТР в одиночном разряде и 15 — в парном. Он завершил профессиональную карьеру в 1999 году.

В апреле 2022 года Беккер был осужден на 2,5 года. Спортсмен сокрыл €3 млн в активах и кредитах для избежания выплаты по долгам. Утверждалось, что экс-теннисист сокрыл €1,13 млн от продажи автомобильного дилерского центра и не задекларировал собственность в Германии, долю в квартире в Челси, а также скрыл кредит в размере €825 тыс. В общей сложности Беккер отсидел восемь месяцев, после чего был досрочно освобожден.

Ранее российские теннисисты застряли в Дубае после турнира.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!