Роналду не покидал Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации

Журналист Риччи: Роналду не улетал из Саудовской Аравии на фоне конфликта
Stringer/Reuters

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду не улетал из Саудовской Аравии на фоне ударов по городу из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом написал журналист La Gazzetta dello Sport Филиппо Риччи на своей странице в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, португальский форвард все еще остается в Эр-Рияде.

Утром 3 марта в СМИ появилась информация, что Роналду вместе со своей семьей на личном самолете экстренно вылетел из Саудовской Аравии. Указывалось, что конечной точкой маршрута авиалайнера стал Мадрид.

Роналду проживает в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В конце минувшей недели город подвергся ударам дронов на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в настоящее время атаки продолжаются.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Вашингтон объяснил это «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Роналду получил травму в матче за «Аль-Наср».

 
