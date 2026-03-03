Футбольного арбитра задержали в Москве, ему грозит до семи лет лишения свободы

На футбольного арбитра Андрея Фисенко завели уголовное дело по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча. Об этом пишет издание «Ведомости».

Фисенко задержали на прошлой неделе в аэропорту Москвы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), максимальный срок наказания — до семи лет лишения свободы.

В рамках расследования был допрошен также судья Хамид Талаев. Вместе эти арбитры работали только на одном матче, который состоялся между «Аланией» и «Химками» в 2023 году в рамках Первой лиги. Тогда игра завершилась победой команды из Подмосковья со счетом 4:1.

Фисенко, которому 38 лет, работал почти на сотне матчей как в Первой лиге, так и в Кубке России. Назначения главным арбитром в Российской премьер-лиге он не получал и работал только в качестве VAR, AVAR и резервного судьи.

В сезоне-2024/25 Фисенко отработал четыре матча в Первой лиге: «Родина» — «Сокол» (2:0), «Алания» — «Балтика» (0:2), «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» (2:2) и «Енисей» — «Нефтехимик» (2:0).

Стоит отметить, что также идет разбирательство по делу московского «Торпедо», связанное с подкупом судей. В ходе расследования было установлено, что противоправное влияние было оказано как минимум на 22 игры с участием «Торпедо». Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям. Обвинения по этому делу предъявлены 13 футбольным судьям, которые работали на матчах Первой лиги. Речь идет о той же статье УК РФ, что и в деле Фисенко.

Ранее Александр Мостовой назвал причину судейских скандалов в РПЛ.