Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Футбольного арбитра задержали в Москве, ему грозит до семи лет лишения свободы

Судью Фисенко подозревают в противоправном влиянии на результаты матчей
ФК «Торпедо Москва»

На футбольного арбитра Андрея Фисенко завели уголовное дело по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча. Об этом пишет издание «Ведомости».

Фисенко задержали на прошлой неделе в аэропорту Москвы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), максимальный срок наказания — до семи лет лишения свободы.

В рамках расследования был допрошен также судья Хамид Талаев. Вместе эти арбитры работали только на одном матче, который состоялся между «Аланией» и «Химками» в 2023 году в рамках Первой лиги. Тогда игра завершилась победой команды из Подмосковья со счетом 4:1.

Фисенко, которому 38 лет, работал почти на сотне матчей как в Первой лиге, так и в Кубке России. Назначения главным арбитром в Российской премьер-лиге он не получал и работал только в качестве VAR, AVAR и резервного судьи.

В сезоне-2024/25 Фисенко отработал четыре матча в Первой лиге: «Родина» — «Сокол» (2:0), «Алания» — «Балтика» (0:2), «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» (2:2) и «Енисей» — «Нефтехимик» (2:0).

Стоит отметить, что также идет разбирательство по делу московского «Торпедо», связанное с подкупом судей. В ходе расследования было установлено, что противоправное влияние было оказано как минимум на 22 игры с участием «Торпедо». Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям. Обвинения по этому делу предъявлены 13 футбольным судьям, которые работали на матчах Первой лиги. Речь идет о той же статье УК РФ, что и в деле Фисенко.

Ранее Александр Мостовой назвал причину судейских скандалов в РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!