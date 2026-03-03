Размер шрифта
Вяльбе заявила, что не понимает принципов МОК

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что не понимает принципов отстранения России
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «Матч ТВ» заявила, что не до конца разобралась с принципом допуска российских атлетов на международные старты.

В декабре 2025 года право участия в Кубке мира и отбора на Олимпийские игры получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«Нам никто [из МОК] не прислал четкие критерии отборов. Наших парней и девчонок не пустили в основном, потому что, якобы, нарушения антидопинговых правил. Но могу сказать, что мы продолжаем контакты c FIS, общаемся с президентом федерации. Надеемся, что произойдут какие-либо шаги, и мы увидим реальные движения», — заявила Вяльбе.

18 января президент Елена Вяльбе сообщила, что FIS больше не выдает нейтральный статус российским спортсменам.

Коростелев и Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках, где не сумели добиться попадания на пьедестал.

Ранее лыжник Александр Большунов сделал сенсационное признание.

 
