Россиянин оформил дубль в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игра прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась победой гостей в овертайем со счетом 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (дубль), Адам Фантилли, Шон Монахан и Мэтью Оливье. У проигравшей команды отличились Владислав Гавриков, Гейб Перро, оформивший дубль, а также Уильям Борген.

25-летний Гавриков по итогам встречи был признан ее первой звездой. В общей сложности россиянин провел на льду 18 минут 4 секунды, нанес четыре броска в створ, допустил одну потерю, провел в большинстве 58 секунд и заработал в нем нейтральный показатель полезности.

После этой игры «Коламбус» набрал 68 очков и закрепился на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 59 матчей в регулярном сезоне. У «Рейнджерс» в активе 54 очка после 60 матчей и последняя позиция на Востоке.

Ранее московский «Спартак» крупно проиграл «Авангарду».