Фанаты «Реала» требуют отставки президента

Болельщики мадридского «Реала» потребовали отставки президента клуба Флорентино Переса после поражения от «Хетафе» в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca.

Фанаты, собравшиеся на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу», после финального свистка кричали: «Флорентино – в отставку!»

Перес руководил испанским клубом с 2000 года, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.

Во главе Переса «Реал» стал семикратным чемпионом Испании (2000/01, 2002/03, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 22022/23, 2024/25), восьмикратным победителем Лиги чемпионов (2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), шестикратным обладателем Суперкубка УЕФА (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024), трехкратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14, 2022/23), семикратным победителем Суперкубка Испании (2001, 2003, 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24) и пятикратным победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Ранее в Бразилии уволили тренера после победы 8:0.

 
