Чемпион Украины по кикбоксингу погиб на фронте

Многократный чемпион Украины и победитель Кубков мира по кикбоксингу Дмитрий Русецкий, воевавший за ВСУ, ликвидирован в Сумской области. О гибели бывшего спортсмена сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины (WAKO) Ольга Павленко в социальных сетях.

Она отметила, что спортсмен погиб недалеко от населенного пункта Писаревка.

«Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов», — указали в Федерации, описывая Русецкого.

До начала специальной военной операции России на Украине выступал на ринге, а также работал тренером, занимаясь с молодыми атлетами.

16 февраля Федерация футбола города Евпатории сообщила на своей странице в ВК, что в зоне СВО погиб футболист Сергей Петров. Петров привлекался к играм за молодежную сборную Украины. Также играл в Первой лиге Украины. В 2022 году он вернулся в Крым, поиграв в «Алустоне» из Алушты. Также он играл в Узбекистане, но завершил карьеру после травмы.

Ранее бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО.