Россиянка установила рекорд, проплыв подо льдом Байкала

Россиянка Екатерина Некрасова стала рекордсменкой, проплыв 122 метра подо льдом озера Байкал. Об этом сообщает IRK.ru.

Источник отмечает, что достижение было установлено в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала» 19 марта. Некрасова была без гидрокостюма, на ней были только ласты и купальник. Ее предыдущее достижение составляло 102,7 метра — тогда россиянка плыла брассом без использования ласт.

Также было зафиксировано еще три рекорда: россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр в моноласте, Санда Делия из Хорватии опустилась на глубину 55 метров в дисциплине по тросу на руках без ласт, а также хорват Витомир Маричич погрузился на рекордную глубину среди мужчин — 62 метра.

20 ноября Международная федерация плавания обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее российские хоккеисты встретились с Дональдом Трампом.