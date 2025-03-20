Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка установила рекорд, проплыв подо льдом Байкала

Россиянка Некрасова установила рекорд, проплыв 122 метра подо льдом Байкала
close
Федерация фридайвинга/Антон Климов (признан в РФ иностранным агентом)

Россиянка Екатерина Некрасова стала рекордсменкой, проплыв 122 метра подо льдом озера Байкал. Об этом сообщает IRK.ru.

Источник отмечает, что достижение было установлено в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала» 19 марта. Некрасова была без гидрокостюма, на ней были только ласты и купальник. Ее предыдущее достижение составляло 102,7 метра — тогда россиянка плыла брассом без использования ласт.

Также было зафиксировано еще три рекорда: россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр в моноласте, Санда Делия из Хорватии опустилась на глубину 55 метров в дисциплине по тросу на руках без ласт, а также хорват Витомир Маричич погрузился на рекордную глубину среди мужчин — 62 метра.

20 ноября Международная федерация плавания обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее российские хоккеисты встретились с Дональдом Трампом.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами