Загитова выбрала свидание вместо тренировки

Фигуристка Загитова выбрала свидание вместо тренировки
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова дала блиц-интервью журналу VOICE и сделала выбор между свиданием и тренировкой.

«Сходить на свидание или на тренировку?» — спросили у Загитовой.

«Сложно. Если сейчас, допустим, то на свидание, наверное», — ответила фигуристка с улыбкой.

После чего спортсменку спросили, где бы она предпочла провести свидание — в ресторане или на катке, и Загитова выбрала первый вариант.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее Загитова кардинально сменила имидж.

 
