«Травм не было»: агент Овечкина не знает причину пропуска тренировки

Глеб Чистяков, представитель российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, признался, что не знает причину, по которой хоккеист пропустил тренировку команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если честно, не знаю, почему Саша пропускал тренировку, не в курсе. Но думаю, беспокоиться не о чем. По крайней мере, никаких травм точно не было у него», — отметил он.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей.

На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

«Вашингтон», который прервал победную серию из трех игр, расположился на девятой позиции «Востока», набрав 69 очков после 62 встреч регулярного чемпионата. В следующем матче «Вашингтон» 4 марта сыграет на домашней арене против «Юты Мамонт», матч стартует в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ.